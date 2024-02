Caduto da 15 metri in un vaio, agricoltore schiacciato dal suo trattore

È rimasto schiacciato sotto il suo trattore dopo essere precipitato in un vaio. Un agricoltore ha perso la vita questo pomeriggio, 16 febbraio, in un incidente agricolo in Valpolicella.

Poco prima delle 14 di oggi, un uomo stava svolgendo dei lavori agricoli a Fumane, in località Le Sponde. Per cause ancora da accertare, l'agricoltore ha perso il controllo del trattore che stava guidando ed è caduto per circa 15 metri nel vaio sottostante.

Gli approfondimenti sulla dinamica dell'incidente sono a cura dei carabinieri e del personale dello Spisal. E sul posto sono intervenuti anche i sanitari della Croce Verde insieme ai vigili del fuoco. Gli operatori del 118 hanno potuto solamente constatare il decesso dell'uomo, il cui corpo è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco. Sono stati impegnati nelle operazioni sette pompieri arrivati con due automezzi. Vigili del fuoco che dopo aver estratto il corpo lo hanno riportato sulla strada con una manovra speleo-alpino-fluviale.