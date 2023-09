Tre persone ferite dopo lo scontro tra auto e moto sulla SR11: grave il centauro

Tre persone sono state portate in ospedale, una delle quali in condizioni definite «molto gravi», dopo l'incidente avvenuto nel Comune di San Bonifacio nella prima serata di mercoledì.

Erano circa le 19.20 quando, per cause da accertare, lungo la Strada Regionale 11, poco lontano dalla frazione di Locara, una Honda 1000 è entrata violentemente in collisione con una Fiat Panda verosimilmente nell'atto di sorpassarla. Dopo lo scontro, entrambi i veicoli sono finiti nella piccola scarpata adiacente alla strada ed è stata lanciata l'allerta.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco con una gru da Verona, due mezzi da Caldiero ed una squadra da Vicenza, oltre al personale del 118 giunto con due ambulanze che ha soccorso gli individui coinvolti. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 42enne di Montebello Vicentino le cui condizioni sarebbero «molto gravi», il quale è stato condotto all'ospedale di Borgo Trento, così come il conducente dell'auto, un 34enne di Monteforte d'Alpone, che avrebbe riportato conseguenze meno serie rispetto al motociclista. Condotto invece all'ospedale Fracastoro il passeggero presente a bordo della Panda.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Zevio e San Giovanni Ilarione, i quali si sono occupati dei rilievi tecnici utili a chiarire la dinamica.