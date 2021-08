Intervenuta per un tamponamento, la Polizia Locale ferma un ciclista 81enne in Tangenziale Sud

L'uomo, in perfetta tenuta da corsa, aveva parcheggiato l'auto a Peschiera e, dopo aver raggiunto Verona, stava tornando indietro: fatto uscire in sicurezza ed indirizzato sulla strada corretta per tornare al veicolo, è stato multato

Tamponamento tra un'auto e un camion mercoledì mattina sulla Tangenziale Sud di Verona, all'altezza dello svincolo per l'interporto. Secondo quanto riferisce la Polizia Locale, una Volkswagen Golf ha tamponato un autocarro che aveva effettuato un cambio di corsia per evitare un'altra auto che lo precedeva e che aveva eseguito una manovra improvvisa. L’automobilista, un pakistano 37enne residente a Fumane, essendosi leggermente ferito nell’impatto è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento per le cure del caso. Illeso invece il passeggero della Golf, un suo connazionale di 20 anni.

Durante i rilievi della Polizia Locale è avvenuto un episodio molto particolare: la pattuglia ausiliaria presente per gestire la viabilità e proteggere gli agenti, incredula, ha fermato un ciclista che si era appena immesso nella tangenziale. Una manovra assolutamente vietata.

L'uomo, un bresciano di 81 anni in perfetta tenuta da corsa, aveva parcheggiato l'auto a Peschiera e, dopo aver raggiunto Verona, stava tornando indietro. Se gli agenti non lo avessero fermato avrebbe probabilmente proseguito verso Villafranca, percorrendo diversi altri chilometri di tangenziale, con il pericolo che ne sarebbe derivato per lui e per gli altri conducenti di auto e mezzi pesanti. È stato pertanto fatto uscire in sicurezza ed indirizzato sulla strada corretta per tornare a Peschiera. Gli agenti gli hanno anche contestato la violazione per aver percorso una strada vietata a quella categoria di veicoli, cosa che da patentato avrebbe dovuto sapere. Come previsto dal Codice della strada, l’uomo ha preso una multa di 42 euro.