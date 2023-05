Tampona due auto e poi si ribalta a Porta San Zeno: liberato dai pompieri e ricoverato

Mattinata intensa quella di mercoledì per la polizia locale di Verona, chiamata all'intervento per 5 diversi incidenti stradali.

Il più grave è avvenuto intorno alle ore 10, quando una Toyota Aygo condotta un 83enne ha tamponato un veicolo fermo al semaforo in corso Milano, per poi ingranare la retromarcia e proseguire per la propria strada. La vettura però avrebbe tamponato un altro veicolo al semaforo successivo in via Vittime Civili di Guerra, in prossimità di Porta San Zeno, ribaltandosi dopo l'urto.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Verona con una squadra, per liberare l'anziano dall'abitacolo e affidarlo alle cure del 118: l'uomo è stato poi ricoverato in codice giallo.

Dagli accertamenti svolti dalla polizia locale, sarebbe inoltre emerso che la Toyota in precedenza era salita sulla rotonda ubicata subito dopo la Croce Bianca.

Un altro incidente è stato registrato in via Diaz, dove una donna di 90 anni è stata investita da una Toyota Yaris sulle strisce pedonali: l'anziana è stata trasferita al polo Confortini con ferite alla testa e all'automobilista è stata ritirata la patente che verrà ora sospesa dalla Prefettura

Altri incidenti in tangenziale sud, con l'ennesima fuoriuscita autonoma, in via Valverde e via del Minatore.