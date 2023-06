Finisce contro un mezzo pesante, motociclista ricoverato in gravi condizioni

È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento il motociclista che oggi pomeriggio, 12 giugno, è andato a sbattere contro un mezzo pesante a Peschiera del Garda.

L'impatto tra i due veicoli è avvenuto in Strada dei Frati, intorno alle 17.30, e per il conducente della moto è stato necessario il rapido intervento dei soccorritori del 118. Sul luogo dell'incidente sono state inviate un'ambulanza infermierizzata e l'elicottero e le condizioni del ferito hanno spinto il personale medico a trasferirlo d'urgenza all'ospedale di Verona.

Sul posto, oltre al 118, anche la polizia per la gestione del traffico e per indagare sulle cause del sinistro.