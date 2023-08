Sei persone ferite in un incidente fra tre auto: una in codice rosso

Tre auto coinvolte e sei persone ferite nell'incidente registrato nel tardo pomeriggio di domenica nel territorio comunale di Roverchiara.

Erano circa le ore 18 in via Bussè, la strada che da Roverchiaretta conduce ad Angiari, quando un Suv avrebbe invaso la corsia opposta, per cause da accertare, finendo con lo scontrarsi contro un'altra auto. Nell'urto è stato inoltre coinvolto un terzo veicolo, che in quel momento percorreva la sp 44.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco di Legnago, per aiutare a liberare dagli abitacoli le persone coinvolte, e il personale del 118 con ambulanze ed elicottero. A riportare le conseguenze più gravi è stato uno dei due anziani a bordo della seconda auto, mentre sono risultate meno serie le conseguenze per marito e moglie che si trovavano a bordo del Suv.

Alla fine il bilancio è stato di una persona condotta in ospedale in codice rosso, tre in codice giallo e due in codice verde: I feriti sono stati condotti nei nosocomi di Borgo Trento e Legnago.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri, che dovranno ricostruire la dinamica dell'episodio.