Impatto tra scooter e furgone, feriti un uomo ed una donna: portati entrambi a Borgo Trento

È stata la passeggera dello scooter a subire le conseguenze peggiori per l'incidente stradale avvenuto a Santo Stefano di Zimella nel tardo pomeriggio di venerdì, che ha visto coinvolto anche un furgoncino.

Non erano ancora scoccate le ore 18 e lo scooter Yamaha, con a bordo un uomo ed una donna, percorreva via Pertini, quando è entrato in contatto con la parte posteriore del mezzo con cestello telescopico di una ditta di Caprino Veronese, che si trovava sulla stessa corsia di marcia, nonostante un tentativo in extremis di frenare la sua corsa. Il veicolo a due ruote è finito a terra insieme al conducente, che avrebbe battuto il capo, mentre la passeggera avrebbe subito una importante lesione ad una gamba, dopo essere venuta a contatto con il furgoncino.

Il conducente del mezzo dell'azienda di Caprino si è subito fermato per vedere cosa fosse accaduto e prestare soccorso. Sul posto è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, che ha fornito le prime cure ai due, prima di condurli all'ospedale di Borgo Trento.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia stradale di Bardolino per i rilievi del caso, utili a ricostruire la dinamica dell'episodio. Gli agenti avrebbero ascoltato anche alcuni testimoni.