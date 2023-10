Scontro nella notte tra scooter e auto in Basso Acquar: due ventenni ricoverati, uno in prognosi riservata

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che nella nottata hanno visto via Basso Acquar, a Verona, teatro di un grave incidente tra un’auto e uno scooter.

Poco dopo l’una di notte una Fiat Punto, guidata da un 52enne, e uno Yahama NMax, condotto da un 22enne con a bordo una 21enne, si sono scontrati all’altezza della grande curva presente lungo la strada.

Sul posto sono intervenute due automediche e due ambulanze con sei sanitari, che hanno prestato soccorso al conducente della moto e alla passeggera, entrambi poi ricoverati al Polo Confortini: il primo in prognosi riservata, la seconda con numerose ferite agli arti. L’automobilista è stato invece trasportato al Pronto soccorso, senza gravi ferite ma sotto choc.

Sul posto si sono dirette tre pattuglie della polizia locale scaligera, che hanno chiuso l’intera strada per garantire i soccorsi e i rilievi di legge.

Solo nella giornata di mercoledì sono stati rilevati altri 6 incidenti, per un totale di 1.260 registrati da gennaio, un numero in aumento rispetto al 2022.