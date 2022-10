Scontro fatale a Verona tra furgone e autocarro: morto un uomo

Un tragico incidente stradale è stato registrato nella mattinata di martedì sul territorio comunale di Verona.

Poco prima delle 7.30, all'inizio del quartiere di Montorio, due mezzi (un furgone ed un autocarro secondo le prime informazioni) si sarebbero scontrati violentemente mentre procedevano in via Antonio da Legnago, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale.

Lancianto l'allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Verona, con 7 unità e 2 mezzi, e il personale del 118, che ha fornito le prime cure alle persone coinvolte: per una di loro però non c'è stato niente da fare, troppo gravi le conseguenze dello scontro, ed è deceduta sul posto.

Seguiranno aggiornamenti