Incidente stradale a Zimella: motociclista ferito viene portato in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 29 maggio, nel Comune di Zimella lungo la strada Provinciale 500, all'altezza di via Giovanni da Zimella. Secondo le prime informazioni disponibili, si tratterebbe di uno scontro tra un furgone ed una moto.

In merito all'esatta dinamica dell'incidente sono tuttora in corso i rilievi da parte della polizia locale che è intervenuta anche per regolare la viabilità a seguito dell'incidente. A riportare le peggiori conseguenze è stato il motociclista, il quale è stato soccorso e poi trasportato in ospedale tramite l'elicottero del 118 che è intervenuto sul posto.