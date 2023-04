Due persone portate d'urgenza in ospedale dopo uno scontro frontale tra auto

Violento incidente stradale nella mattinata di lunedì nella Bassa Veronese.

Stando a quanto appurato, due auto si sarebbero scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 22, nella frazione Engazzà del Comune di Salizzole, intorno alle ore 7.30. Sul luogo dell'incidente si sono diretti i vigil del fuoco di Legnago con un mezzo, per liberare gli occupanti e affidarli alle cure del 118, arrivato con automedica, ambulanza ed elicottero: due persone in gravi condizioni sono state trasportate in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto anche i carabinieri, per gli accertamenti utili a ricostruire la dinamica.