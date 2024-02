Scontro tra auto e scooter al Pestrino: ferito soccorso e portato in ospedale

Un uomo è stato condotto d'urgenza in ospedale nella tarda mattinata di martedì, dopo un incidente stradale avvenuto a Verona.

Stando alle prime informazioni apprese, un'auto ed uno scooter si sarebbero scontrati in via del Pestrino poco prima dello scoccare dell'ora di mezzogiorno, con una dinamica al vaglio degli agenti della polizia locale scaligera intervenuti sul posto.

In soccorso della persona alla guida del mezzo a due ruote, è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, che gli ha fornito le prime cure del caso e lo ha condotto in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento.