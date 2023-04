Incidente stradale a Roverè Veronese: un ferito grave portato in ospedale a Borgo Trento

Nella serata di oggi, venerdì 28 aprile, è stato segnalato un incidente stradale avvenuto nel Comune di Roverè Veronese. In base a quanto riferiscono i soccorritori del Suem 118, l'episodio risalirebbe alle ore 18.30 e vedrebbe coinvolti due mezzi, in particolare una moto ed una vettura.

I due veicoli pare stessero percorrendo la strada provinciale 15, quando per cause in corso d'accertamento sarebbero entrate in collisione. Sul posto sono prontamente giunti i soccorritori con un'ambulanza infermierizzata e l'elicottero.

Stanto a quanto viene riportato, una delle persone coinvolte nel sinistro avrebbe subìto gravi ferite, tanto da necessitare del successivo trasferimento d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona. Presenti sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.