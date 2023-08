Scontro fatale tra furgone e scooter: morto un uomo di 46 anni

Ennesimo tragico incidente sulle strada della provincia di Verona.

Stando a quanto appreso, nel primo pomeriggio di giovedì, poco dopo le 13, un furgone ed uno scooter si sarebbero scontrati in via dell'Industria a Nogarole Rocca, la strada che costeggia la A22, con una dinamica al vaglio della polizia stradale: secondo una prima ipotesi, il mezzo a quattro ruote stava svoltando a sinistra quando è avvenuto l'impatto.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, con 1 mezzo e 5 unità, e il personale del 118, con ambulanza ed elicottero: per il ferito più grave, un 46enne, però non ci sarebbe stato niente da fare ed è deceduto sul posto.