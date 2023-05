Si scontrano un'auto e una moto a Verona: due feriti portati in ospedale

Un incidente stradale è stato segnalato nella serata di oggi, martedì 9 maggio, nel Comune di Verona. In base a quanto viene riportato dai soccorritori del Suem 118 che sono intervenuti, si sarebbe trattato di uno scontro tra una vettura ed una moto.

L'episodio risalirebbe alle ore 19 circa di oggi e sarebbe avvenuto lungo via Roveggia. A seguito del sinistro vengono segnalate due persone ferite, fortunatamente non in modo particolarmente grave. In base a quanto si apprende, infatti, dopo le prime cure ricevute sul posto, entrambi i feriti sono stati successivamente condotti, in codice giallo, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento.

Presenti sul posto due ambulanze, delle quali una infermierizzata, oltre agli agenti della polizia locale che sono intervenuti per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.