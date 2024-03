Scontro tra auto e mezzo pesante sulla SS12: vigili del fuoco liberano una donna dall'abitacolo

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento, nella mattinata di martedì, per un incidente avvenuto sulla Strada Statale 12.

Stando a quanto appreso, intorno alle ore 8, un'auto ed un mezzo pesante sarebbero entrati in collisione nei pressi dello svincolo di Verona, mentre si muovevano dalla Valpolicella in direzione della città, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.

I pompieri si sono diretti sul posto con una squadra da Verona, la quale ha lavorato per liberare la donna rimasta incarcerata nell'abitacolo dell'auto, la quale al momento non risulta aver riportato gravi conseguenze, che è stata poi affidata alle cure del personale sanitario.