Sei feriti in ospedale dopo un tamponamento in A4 tra Sommacampagna e Peschiera del Garda

Un incidente stradale è stato segnalato nella giornata di oggi, martedì 12 settembre, lungo l'autostrada A4. In particolare, l'episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 15.50 circa nel tratto di strada compreso tra il casello di Sommacampagna e quello di Peschiera del Garda.

In base ad una prima ricostruzione dell'episodio, si sarebbe trattato di un tamponamento che avrebbe visto coinvolti un'automobile ed un furgone di medie dimensioni. All'esito del sinistro risulterebbero ferite ben sei persone, tutte fortunatamente non in modo grave.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno compiuto i rilievi dell'incidente, oltre ai soccorritori del Suem 118. Quest'ulltimi riferiscono di essersi diretti in zona con tre ambulanze, delle quali una infermierizzata, nonché di aver accompagnato cinque dei feriti in codice giallo ed il sesto in codice verde presso gli ospedali di Peschiera del Garda, Villafranca di Verona e Borgo Trento in città.

Non sono infine mancate le ripercussioni sulla viabilità autostradale, risultata pesantemente condizionata a seguito dell'incidente, soprattutto lungo la carreggiata in direzione Milano dove si sono venute formando code di alcuni chilometri.