Si allontana dopo lo scontro con un'auto di una coppia: caccia al pirata della strada

Dopo essere entrato in collisione con un'auto che vedeva a bordo due coniugi sessantenni, si sarebbe allontanato con la sua Ford grigia, senza fermarsi a prestare soccorso.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di Pasqia a Gazzo Veronese, all’incrocio tra via Oson e via Dossi. Come viene spiegato da L'Arena, la coppia è stata condotta all'ospedale di Borgo Trento per accertamenti dal personale del 118, giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco di Legnago.

Sulle tracce del pirata della strada ci sono invece i carabinieri di Sanguinetto, che grazie alle telecamere della zona, starebbero cercando di risalire alla vettura incriminata e al suo conducente.