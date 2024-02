Due persone portate in ospedale nella notte dopo lo scontro tra auto e camion: una in codice rosso

Due persone sono state condotte in ospedale nella notte tra martedì e mercoledì in seguito ad un incidente stradale.

Intorno all'ora di mezzanotte, in via Cesare Battisti a San Giovanni Lupatoto, un camion ed un'auto che procedevano in sensi opposti di marcia, si sono scontrati all'altezza dell'incrocio con via Fratelli Cervi. Nell'impatto sono rimasti feriti il conducente della vettura e il passeggero a bordo del mezzo pesante, che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, presenti con un mezzo, e dal personale del 118, giunto con due ambulanze ed un'automedica: entrambi sono stati condotti all'ospedale di Borgo Trento, uno in codice giallo e l'altro in codice rosso.

Sul posto anche i carabinieri del Norm di Verona per i rilievi del caso.