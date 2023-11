Ancora incidenti in serie a Verona: grave un 38enne dopo lo scontro tra auto e scooter

Quella di mercoledì è stata un'altra giornata difficile sulle strade cittadine, con la polizia locale di Verona chiamata ad intervenire su più incidenti.

Il più grave si è verificato a San Massimo poco prima delle 12.30, quando una Fiat 500 ed un Piaggio Liberty, si sono scontrati all'incrocio semaforico tra via Romagnoli e via Trevisani, con una dinamica al vaglio degli agenti. Ad avere la peggio è stato il 38enne alla guida del mezzo a due ruote, che è stato condotto all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.

Circa un'ora dopo, una moto è entrata in contatto con un Land Rover in via Torbido, con il centauro che a sua volta è stato condotto al Polo Confortini. Negativo al test dell'alcol il conducente della vettura.

In precedenza, intorno alle 11.30, una donna in bicicletta è stata travolta da una Bmw all'incrocio tra via dei Lamberti e via Di Sacco. La ciclista è stata condotta al Pronto soccorso e anche in questo caso l'alcol test ha dato esiti negativi, mentre rimane da accertare la dinamica.

Al semaforo tra corso Milano e viale Colombo, intorno alle ore 9, il conducente di una Toyota Yaris ha perso il controllo andando a sbattere contro l'isola pedonale in mezzo alla strada: multato, è risultato negativo all'alcol test.

Poco prima delle ore 8, una Lancia Y e un motociclo Honda sono entrati in contatto in via Basso Acquar, con una dinamica in fase di accertamento. Il conducente del veicolo a due ruote è rimasto ferito, ma fortunatamente non in maniera grave.

Infine, poco dopo le 17.30, una Jeep e un altro motociclo Honda sono entrati in contatto in viale dell'Industria, per cause da verificare.