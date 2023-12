Incastrata nelle lamiere dopo scontro frontale, 54enne elitrasportata in ospedale

Ieri mattina, 12 dicembre, un veronese di 61 anni alla guida della sua Audi A4 è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel Mantovano. Nell'auto con lui viaggiava la moglie di 54 anni, la quale è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in elicottero all'istituto ospedaliero Poliambulanza di Brescia.

Come riferito da BresciaToday, lo scontro è avvenuto intorno alle 10.30 di ieri sulla Strada Provinciale Est di Pegognaga, in provincia di Mantova, vicino all'incrocio con Strada Ruggera. Due auto, una Audi A4 e una Fiat Tipo, viaggiavano in direzioni opposte e si sono scontrate frontalmente per cause al vaglio dei carabinieri. Alla guida dell'Audi viaggiava il 61enne di Verona con la moglie di 54 anni. Nella Fiat Tipo c'era solo il guidatore, un 58enne mantovano di Suzzara.

La 54enne è rimasta incastrata nelle lamiere del veicolo e prima di essere trasportata in elicottero all'ospedale è stata liberata dai vigili del fuoco. Il marito ha riportato solo lievi ferite e non è stato ricoverato. È stato invece ricoverato in codice giallo il 58enne di Suzzara, soccorso dagli operatori del 118.