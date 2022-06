Pedone investito in città: portato in ospedale a Borgo Trento, è in gravi condizioni

Un incidente stradale si è verificato intorrno alle ore 17.30 di oggi, sabato 4 giugno, nel Comune di Verona. Lo riferiscono i soccorritoi del Suem 118 che spiegano di essere intervenuti per prestare aiuto ad un pedone che risulterebbe essere stato investito lungo via San Giacomo in città.

Sul posto sono giunti due mezzi di soccorso: un'ambulanza ed un'automedica. La persona coinvolta pare versi in gravi condizioni. Dopo le prime cure prestate sul posto dagli operatori del Suem, il ferito è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Borgo Trento.