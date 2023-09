Saluta la fidanzata e sale in moto per tornare a casa: trovato senza vita il giorno dopo

Lunedì aveva trascorso la serata inisieme alla fidanzata al bar «Le 4 strade» di Lavagno, dopodiché si erano salutati con la promessa di sentirsi via messaggio, anche solo per comunicare di essere arrivati a casa sani e salvi. Lui però quel messaggio non ha potuto inviarlo, a causa di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla via del ritorno. Il corpo di O.F., 29enne di origini romene residente ad Oppeano, è stato infatti trovato intorno alle 18.30 di martedì in una piccola scarpata adiacente alla Sp20 che collega Vago di Lavagno con Zevio, insieme alla sua motocicletta.

La prima a preoccuparsi della situazione è stata proprio la fidanzata del giovane, allarmata dal suo silenzio: nessuna risposta le era stata data ai suoi messaggi, con il cellulare che non dava segni di vita. La preoccupazione è cresciuta anche tra i familiari del giovane, quando il suo datore di lavoro li ha informati che quel giorno non si era presentato.

La denuncia di scomparsa è stata dunque inoltrata ai carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo e sono così scattate le ricerche, con la partecipazione dei vigili del fuoco. Oltre alle pattuglie dell'Arma, si sono messi sulle sue tracce due mezzi dei pompieri di Caldiero e l'Unità di controllo locale di Verona, supportati dall'elicottero Drago 149 partito da Mestre.

I soccorritori hanno battuto le possibile strade che il 29enne avrebbe potuto percorrere in moto per rientrare a casa, ma ad individuarlo è stato il personale in volo. Poco dopo il cantiere TAV presente in via Busolo, è stato individuato il corpo del ragazzo poco lontano dalla carreggiata, con la vegetazione che non permetteva di avvistarlo nel campo che inizia dopo la piccola e repentina scarpata. Per O.F. non c'era più niente da fare e il personale del 118 ha potuto solamente constatarne il decesso.

I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri, che dovranno fare luce sulle cause dell'incidente. Non risultano esserci segni di altri veicoli coinvolti: si tratta dunque di una fuoriuscita autonoma, il cui impatto non ha lasciato scampo al giovane centauro.