Esce di strada con lo scooter e sbatte contro il guardrail, morto 56enne

Era sul suo scooterone e da Trevenzuolo procedeva verso Vigasio, su Strada Sella. Cosa sia realmente successo lo stanno accertando i carabinieri, ma all'improvviso il veicolo è andato fuori controllo ed è finito contro il guardrail. L'impatto è stato fortissimo e purtroppo fatale per l'uomo alla guida dello scooter.

È morto così Rinaldo Minotti, 56enne di Vigasio. Si è spento nell'incidente stradale di ieri sera, 22 giugno. Verso le 20 è uscito di strada con il suo scooter ed ha sbattuto contro il guardrail. I soccorritori del 118 sono giunti con un'ambulanza e un'auto medica ma non hanno potuto far nulla per salvarlo.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri che ora indagano sulle cause di quella che sembra una fuoriuscita autonoma. E sul luogo dell'incidente, ieri, sono intervenuti anche alcuni volontari che hanno dato il loro aiuto nella gestione del traffico.