Con la moto va a sbattere contro l'auto che lo precede: perde la vita a 32 anni

Drammatico incidente quello avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì nell'Est veronese, che è costato la vita ad un centauro di 32 anni, Leandro Matalone, residente a Monteforte d'Alpone.

La ricorstruzione della dinamica del fatale sinistro è nella mani della polizia locale di San Bonifacio, che si è occupata dei rilievi del caso. Stando ai primi accertamenti, non erano ancora scoccate le ore 17 e il 32enne percorreva la Sr11, nel Comune sanbonifacese, alla guida della sua Kawasaki 1000, in direzione di Vicenza. Davanti a lui una Opel Meriva con a bordo una coppia e il figlio sul sedile posteriore, che procedeva nel medesimo senso di marcia. L'auto avrebbe iniziato la svolta a sinistra per entrare in un esercizio commerciale e a quel punto la moto avrebbe impattato violentemente sulla parte posteriore, verosimilmente durante un manovra di sorpasso, all'altezza dei due vivai presenti sulla strada. Una via dove in passato si erano già registrati diversi incidenti

Nell'urto il centauro è stato proiettato sull'auto ed infine a terra. Lanciato l'allarme, sul posto si è precipitato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, il quale ha dato subito il via alle manovre di rianimazione del 32enne, che tuttavia non sono bastate per riuscire a condurre il ferito ancora in vita in ospedale. Illesi gli occupanti dell'auto.

Originario di Polistena, provincia di Reggio Calabria, Leandro lavorava come meccanico in un'officina della zona e da poco si era stabilito a Monteforte dove aveva preso casa, dopo aver vissuto con alcuni familiari nell'Est veronese.