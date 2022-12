Motociclista muore in ospedale una settimana dopo lo scontro con un'auto

Non c'è stato niente da fare per Luca Vesentini, il centauro di 53 anni che lo scorso 7 dicembre è rimasto gravemente ferito nello scontro tra la sua moto Husqvarna e una Fiat Panda, avvenuto a San Vito di Cerea. Lunedì infatti medici del Polo Confortini hanno dichiarato la morte cerebrale dell'uomo, arrivato dopo l'incidente in condizioni disperate.

Residente nel Comune di Casaleone, il motociclista si era scontrato con l'auto che si stava immettendo in via San Vito da via Santa Caterina, con una dinamica al vaglio della polizia stradale. Sbalzato via dalla sella, il centauro è stato soccorso dal personale del 118 arrivato con ambulanza, automedica ed elicottero, e condotto poi in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Una settimana dopo è arrivata la tragica notizia e ora si attende il nullaosta dell'autorità giudiziaria per fissare i funerali.

Separato e padre di due figli, Vesentini era tornato in Italia pochi anni fa dopo un lungo periodo vissuto in Australia.