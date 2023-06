Un morto e un ferito grave a Verona in un tragico scontro tra auto e scooter

Un'altra vittima della strada è stata registrata nella prima serata di giovedì, in seguito un tragico incidente avvenuto nel cuore di Verona.

Erano circa le ore 20 del 29 giugno e due veronesi stavano viaggiando in sella ad uno scooter Yamaha T-Max in corso Porta Nuova, muovendosi in direzione di piazza Brà, quando sono entrati in collisione con una Skoda Superb che procedeva in senso opposto di marcia: al volante dell'auto era presente un turista sloveno di 44 anni, insieme alla moglie e alle due figlie.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Verona, per gestire il traffico ed effettuare i rilievi utili a chiarire la dinamica dell'impatto avvenuto all'altezza del panificio Boscaini. Secondo una prima ricostruzione, sembra l'auto abbia effettuato un inversione per immettersi sull'altra carreggiata dopo essere arrivata all'altezza dell'istituto Cangrande, quando stava arrivando lo scooter. Il guidatore verosimilmente non si sarebbe accorto del sopraggiungere del motociclo e lo avrebbe colpito sul fianco sinistro.

Nell'urto i due 48enni a bordo del T-Max sono stati proiettati in avanti per alcuni metri e rovinati poi sull'asfalto. Lanciata l'allerta, in loro soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanze ed automedica: per uno dei due però non c'è stato niente da fare, inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari, ed è morto sul posto; l'altro invece è stato condotto in codice rosso a Borgo Trento, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Informato dell'accaduto, il pm di turno ha dato il via agli accertamenti e il corso è rimasto chiuso per circa tre ore: l'automobilista risulta indagato per omicidio stradale.