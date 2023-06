Morto in moto a 21 anni: Federico aveva vissuto a Verona e lavorava sul lago

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Salò e al momento escludono il coinvolgimento di altri veicoli nel drammatico incidente avvenuto a Tremosine nella serata di domenica, costato la vita a Federico Proietti Lippi.

Il 21enne, con la sua Ducati, intorno alle ore 22.30 stava percorrendo la discesa di via Benaco, la Strada provinciale 38, in località Pieve, quando avrebbe perso il controllo del mezzo lungo un tornante: uscito dalla carreggiata, è stato propriettato diversi metri più avanti, nel dirupo sottostante. Una volta scattato l'allarme, in suo aiuto sono arrivati i tecnici del Soccorso alpino della Valsabbia, i vigili del fuoco di Salò e Tremosine, le ambulanze di Croce Bianca e volontari del Garda, mentre da Brescia è decollato l'elicottero del 118: i tentativi di rianimazione si sono protratti a lungo ma senza ottenere i risultati sperati e il giovane è deceduto sul posto a causa delle ferite riportate.

Chi era Federico Proietti

Federico Proietti Lippi era nato a Riva del Garda e, come riferiscono i colleghi di TrentoToday, per lungo tempo aveva abitato in Trentino. Il classe 2001, che doveva ancora compiere 22 anni, aveva trascorso la gioventù a Bezzecca, in Val di Ledro, dove mercoledì mattina si svolgeranno i funerali.

A Bezzecca c'è grande sconforto per la tragica scomparsa del giovane, che si era poi trasferito a Verona dove aveva vissuto qualche anno insieme alla madre, per poi spostarsi nuovamente sul Garda trentino. Da diversi anni l'estate la trascorreva sulla sponda bresciana per lavoro: abitava a Tremosine in località Bazzanega, in un appartamento condiviso con un amico e da circa tre anni era dipendente stagionale della Limone Rent Boat, società di noleggio barche sul lungolago di Limone.