Perde il controllo della moto su un tornante e finisce fuori strada: morto 21enne

Un drammatico incidente avvenuto nella tarda serata di domenica, ha fatto salire a cinque il numero delle vittime della strada negli ultimi cinque giorni in provincia di Brescia. L'ennesimo tragico episodio ha avuto luogo nell'Alto Garda, a Tremosine, provocando la morte di un ragazzo di 21 anni, Federico Proietti Lippi, che viveva a Verona.

Stando a quanto riferiscono i colleghi di BresciaToday, il giovane stava percorrendo in moto la discesa di Via Benaco (Strada provinciale 38), in località Pieve, intorno alle ore 22.30, quando ne avrebbe perso il controllo durante un tornante: uscito di strada, sarebbe finito nella boscaglia circostante, a diversi metri di distanza.

Lanciato l'allarme, sul posto sul posto sono state inviate dalla centrale operativa di Areu le ambulanze dei Volontari del Garda di Salò e della Croce Bianca di Limone e l'elicottero del 118 decollato da Brescia, oltre ai tecnici del Cnsas (Soccorso alpino) della Valsabbia. Le condizioni del centauro però sarebbero apparse subito gravissime in seguito al violento impatto: a lungo il personale sanitario avrebbe provato a rianimarlo, purtroppo senza avere successo. I medici sono stati quindi costretti a dichiararne il decesso.