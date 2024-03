Investito da un camionista veronese, 60enne muore in A4

Era guidato da un 42enne veronese il camion che questa notte, 2 marzo, ha investito un uomo sull'autostrada A4, provocandone la morte. La vittima è un 60enne residente nella provincia di Monza e Brianza, deceduto sul posto nonostante l'arrivo dei soccorsi.

L'incidente è stato riportato da MonzaToday ed è avvenuto intorno alle 3.30 di stanotte. Il 60enne brianzolo stava percorrendo la A4 con la sua auto in direzione Venezia. Per cause ancora da accertare, l'automobilista si è fermato in una piazzola di sosta al chilometro 181, in provincia di Bergamo. La vittima si sarebbe poi trovata sulla carreggiata mentre il tir guidato dal camionista veronese stava passando. Forse per il buio o per altre ragioni da verificare, il 42enne non si sarebbe accorto dell'automobilista e lo ha investito.

Immediatamente allertati i soccorsi, sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica. L'intervento del personale medico, però, non ha potuto evitare l'esito fatale del sinistro. Un sinistro su cui indagano gli agenti della polizia stradale.