Perde il controllo della moto e sbatte contro altri veicoli: morto 69enne

È un 69enne originario del Veronese la vittima del drammatico incidente che domenica pomeriggio si è verificato nella zona di Pontebba, in provincia di Udine. Si chiamava Maurizio Maxia, nato a Verona il 27 gennaio 1951 ma residente a Tricesimo, dove era bene inserito nella comunità locale, al punto di candidarsi come consigliere comunale nel 2017 con la lista "Sotto le stelle di Tricesimo", come riferiscono i colleghi di UdineToday.

L'INCIDENTE - Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 13.30 del 9 agosto sulla A23, all'altezza del viadotto San Leopoldo, in direzione di Tarvisio. Secondo le prime ipotesi, il 69enne avrebbe perso il controllo della propria moto, andando a sbattere contro altri veicoli in transito prima di finire a terra e morire sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia stradale di Amaro, ma per lui non c'è stato niente da fare.