Violento frontale tra un'auto e un'autocisterna: morto sul colpo un 86enne

Un drammatico incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì al confine tra la provincia di Vicenza e quella scaligera, provocando la morte di un anziano residente nel Veronese.

Intorno alle ore 11 la Peugeot 206 condotta da un uomo di 86 anni residente nel Comune di Roncà, che stava percorrendo via Calderina a Gambellara, nel Vicentino, quando si è scontrata frontalmente con un'autocisterna che procedeva nel senso opposto di marcia. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all'anziano: il personale medico del Suem accorso sul posto, ha solamente potuto constatare la morte dell'uomo.

Sul luogo dell''incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Lonigo, per mettere in sicurezza i mezzi, e i carabinieri di Montecchio Maggiore e Montebello, per chiare le cause del sinistro mortale.