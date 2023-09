Investito in tangenziale sud, viene portato in codice rosso in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di lunedì lungo la tangenziale sud di Verona.

Per cause e con una dinamica al vaglio del personale della polizia stradale del distaccamento di Bardolino, intervenuti sul posto, poco dopo le ore 10 un uomo sarebbe stato investito da un veicolo tra le uscite di Santa Lucia e quella dell'Alpo, in direzione di Vicenza, come riporta il sito del gestore della tratta, secondo il quale sarebbero due i veicoli coinvolti lungo la prima corsia.

Sul posto si è diretto il personale del 118 con ambulanza ed automedica, che ha prestato le prime cure al ferito per poi trasportarlo in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

In zona sono state segnalate code e rallentamenti.