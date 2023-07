Pedone investito sulla Gardesana: portato in ospedale in codice rosso

Grave incidente stradale nella mattinata di giovedì sulle sponde del lago di Garda.

Stando a quanto appreso, intorno alle 7.30 di giovedì, una persona è stata investita in via Gardesana, nel Comune di Malcesine. Scattato l'allarme, in suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica che, dopo averle fornito le prime cure, l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto anche le forze dell'ordine, per gli accertamenti utili a chiarire la dinamica dell'episodio.

Seguiranno aggiornamenti.