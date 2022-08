Ciclista travolto a Verona sulla ciclabile e trascinato 43 metri, la polizia: «Auto fuggita senza prestare soccorso»

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, sabato 12 agosto intorno alle ore 6, in via dell'Esperanto a Verona. Secondo quanto riportato in una nota della polizia locale, un ciclista che percorreva la pista ciclabile sarebbe infatti stato «travolto da un auto pirata, che si è poi allontanata senza prestare soccorso e restando al momento ignota». In base a quanto si apprende, il ferito è stato soccorso attorno alle ore 6.10 da una guardia giurata che stava transitando in zona e che si è fermata alla vista del corpo a terra. Dai rilievi, spiega sempre la nota della polizia locale, «l'uomo è stato trascinato per 43 metri».

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari inviati dal Suem 118, per i soccorsi ed il trasporto all'ospedale di Borgo Trento, oltre agli agenti della polizia locale per compiere i rilievi e gli accertamenti. Al momento resta ignota l'identità del ciclista, un uomo che potrebbe essere di «nazionalità marocchina» o, spiega la polizia locale, «comunque nordafricana». L'età apparente è di «circa 40 anni». Sono comunque in corso gli opportuni accertamenti per individuare le generalità dell'uomo e poter così avvisare eventuali familiari.

Terminati i primi rilievi sul posto, l'attività della polizia locale sta proseguendo in queste ore nell'esame delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso il veicolo coinvolto nell'incidente. Alcuni frammenti del mezzo, secondo quanto rivelato dalle forze dell'ordine, sono stati individuati sul posto e gli investigatori stanno operando alacremente nella direzione di uno specifico veicolo, quindi la ricerca è effettuata ad ampio raggio verosimilmente su «autovetture grigie», poiché questo è il colore di alcuni pezzi sequestrati sul luogo. Nel caso fosse individuato il conducente dell'auto, specifica la polizia locale di Verona, scatterebbero «anche le misure cautelari previste per il nuovo reato di lesioni personali stradali».

La polizia locale chiede «la collaborazione di tutti i cittadini per individuare l'auto pirata», e lancia altresì un appello al conducente del veicolo coinvolto affinché si presenti subito negli uffici di via del Pontiere. Altro invito è poi quello rivolto a chiunque possa fornire utili informazioni, in particolare ad eventuali testimoni diretti dell'incidente, ma anche automobilisti di passaggio, riparatori, rivenditori di pezzi o anche semplici vicini del conducente del veicolo che potrebbero essere fondamentali per individuare il responsabile del grave incidente. La centrale operativa è a disposizione h24 al numero 045 8078828, anche nei giorni di festa.