Fuoriesce dalla carreggiata e fa strage di cartelli stradali: tasso alcolemico a 1,2. Ass. Padovani: «Chi guida non deve bere»

L'incidente di via Sottomonte a Verona la scorsa notte è solo l'ultimo di una lunga serie: raddoppiati in città i sinistri stradali causati da guidatori positivi all'etilometro

Un'altra fuoriuscita autonoma di una vettura si è verificata a Verona. Secondo quanto riferito dalla polizia locale in una nota,«la notte scorsa in via Sottomonte una Mercedes condotta da un veronese ha divelto numerosi segnali stradali dopo aver perso aderenza ed essere uscita dalla carreggiata». Alla prova del "palloncino", in base a quanto si apprende, «l'automobilista aveva un tasso alcolemico superiore a 1,2 gr/l». La polizia locale di Verona spiega che «si tratta dell'ennesimo incidente stradale sotto l'effetto dell'alcol». In particolare, «solo nel mese di giugno, su 77 sinistri in città, 14 sono stati causati da guidatori positivi all'etilometro, con tassi alcolemici anche 6,7 volte superiori il limite di legge». Un numero che è «raddoppiato da un anno all'altro», poiché «nello stesso periodo del 2020 erano stati 7 i conducenti ubriachi coinvolti in incidenti».

A segnare il record negativo, spiega la polizia locale di Verona, è stato «un cittadino srilankese con un tasso alcolemico di 3,80 gr/l, quando il limite è di 0,5». L'uomo in questione si sarebbe trovato alla guida «nonostante livelli di alcol nel sangue da coma etilico». Sono molti anche i giovani trovati positivi anche dopo le analisi richieste al pronto soccorso, come previsto dal Codice della Strada e da recenti sentenze della Cassazione. I loro livelli di alcol nel sangue erano di 1,78 gr/l, 1,87 gr/l, 2,15 gr/l.

«La leggerezza non è ammessa, chi beve non deve guidare, ne va della vita propria e altrui - afferma l'assessore alla Sicurezza Marco Padovani -. Il drastico calo degli incidenti durante la pandemia e il copriuoco è purtroppo già un ricordo lontano, siamo anzi tornati ben sopra i livelli pre Covid. Ci vuole responsabilità quando ci si mette alla guida, a tutela di tutti gli utenti della strada, sopratutto dei più deboli, pedoni e ciclisti. I nostri agenti saranno presenti sul territorio per presidiare le strade e controllare, soprattutto in orario notturno e durante i weekend, che le regole vengano rispettate, ma per i veronesi l'appello è di prestare attenzione e non bere se sanno di doversi mettere alla guida».