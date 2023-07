Incidente fra tre mezzi, un furgone finisce nel campo: due persone ferite

Tre mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto in località Bra, nel territorio di Brentino Belluno, nella mattinata di sabato.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11.45 sulla strada provinciale 11, tra il km 15 e 16 della provinciale: coinvolti una Kia Sportage, una Mercedes ed un furgone che è finito nel campo adiacente alla carreggiata dopo aver divelto un palo della Telecom. Due persone sono rimaste ferite, entrambe si trovavano a bordo della Kia, mentre sono rimasti illesi i quattro occupanti degli altri due veicoli.

I pompieri, giunti da Bardolino con 2 mezzi e 5 uomini, hanno operato per mettere in sicurezza i mezzi e il palo divelto, che è finito in strada: un intervento che si è concluso intorno alle 13.45.

Chiusa al traffico la strada durante le operazioni di messa in sicurezza e dei rilievi da parte dei carabinieri.