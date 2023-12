Incidente tra Verona e Vicenza: code e rallentamenti in A4 in direzione est

Disagi nella mattinata di giovedì per coloro che si sono messi in viaggio lungo la A4 in direzione di Venezia.

Un tamponamento è stato segnalato dalla società autostradale tra i caselli di Soave/San Bonifacio e Montebello vicentino. Alle 9.30 le code e i rallentamenti in direzione Est hanno raggiunto i 4 chilometri di lunghezza.

Al momento non risultano esserci gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro.