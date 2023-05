Scontro frontale tra due auto sulla SR11: cinque persone ferite, una è grave

Cinque persone sono rimaste ferite in un violento incidente stradale avvenuto nella zona del lago di Garda nel pomeriggio di domenica.

Stando a quanto appreso, due auto si sarebbero scontrate frontalmente lungo la SR11, in un tratto non lontano dal confine con Sirmione, poco prima le ore 18. In aiuto delle persone coinvolte residenti nelle provincie di Brescia e Mantova, tra cui una ragazza di 17 anni, si è diretta sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Bardolino, che ha lavorato per estrarre i feriti ed affidarli alle cure del personale del 118 con ambulanze ed elicottero: 4 le persone in codice giallo, mentre la più grave è stata portata via in codice rosso. I feriti sono stati distribuiti tra la Clinica Pederzoli e l'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto anche i carabinieri di Peschiera e la polizia locale, per eseguire i rilievi del caso, ricostruire la dinamica e regolare la viabilità.