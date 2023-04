Ferito portato d'urgenza in ospedale dopo lo scontro tra auto e moto

Una persona è stata condotta d'urgenza in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto martedì mattina in Valpolicella.

Stando alle prime informazioni giunte, una moto ed un'auto si sarebbero scontrate intorno all'ora di mezzogiorno a Negrar, in via Casette, all'altezza dell'incrocio con via Sartori. Sul posto è accorso il personale del 118 con automedica e ambulanza, che ha prestato le prime cure al motociclista per poi condurlo in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine.