Due feriti in un incidente stradale a Verona: uno portato in codice rosso a Borgo Trento

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco prima delle ore 3 di domenica in città.

Secondo quanto appreso, un'auto sarebbe uscita autonomamente mentre percorreva via Bionde, all'altezza del civico 100, con una dinamica al vaglio dellla Polizia Locale di Verona. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco scaligeri con un mezzo e il personale del 118 con due ambulanze ed un'automedica: una volta liberate, le due persone a bordo del veicolo sono state condotte all'ospedale di Borgo Trento, una in codice giallo e, la più grave, in codice rosso.