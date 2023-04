Incidenti in serie a Verona con protagonisti scooter, bici e moto: tra i feriti anche dei minori

Un'altra serie di incidenti è stata registrata a Verona dalla polizia locale nella giornata del 12 aprile, con il coinvolgimento di ciclisti e motociclisti, anche minorenni, che hanno dovuto ricorrere alla cure mediche.

In via Scarlatti, nella mattinata di mercoledì, si è verificato uno scontro tra una moto Malaguti, un piaggio Medley e un furgone Renault Traffic, nel quale sono rimasti feriti due motociclisti, un 18enne e un 16enne. Sul posto, oltre agli agenti del Comando di via del Pontiere, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la perdita di liquidi infiammabili, ripristinando la sicurezza nell'area.

Una ciclista di 42 anni invece è stata trasferita in ospedale dopo un incidente con una Ford Fiesta, avvenuto in piazza San Zeno, nel quale fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Violento scontro quello che si è verificato all'incrocio tra circonvallazione Oriani e via Città di Nimes, tra una Fiat 500 e un Piaggio Beverly, il cui conducente 50enne è stato portato a Borgo Trento con varie lesioni. Ingenti anche i danni ai veicoli.

Nel pomeriggio, tra via Montorio e via Belvedere, sono entrati in collisione uno scooter Yamaha, andato completamente distrutto, e una BMW 520: ad avere la peggio è stato il 17enne alla guida del mezzo a due ruote, che avrebbe riportato serie ferite.

Un 30enne ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, dopo essersi scontrato con una Lancia Y mentre procedeva in bici in piazzale Porta Vescovo.

In tutti i sinistri sono in corso gli accertamenti sulla dinamica da parte degli specialisti del Nucleo Infortunistica.

Durante la notte tra mercoledì e giovedì invece, è stato abbattuto il semaforo tra via Ponte Florio e via Da Legnago. Quando gli agenti sono arrivati sul posto non hanno trovato il veicolo responsabile del fatto ma, nell'erba, avrebbero rinvenuto la targa. Andati sotto casa del proprietario, avrebbero individuato il mezzo completamente danneggiato, con danni compatibili con l'abbattimento del semaforo. Nella mattinata di giovedì, il Nucleo Infortunisticaprovvederà agli accertamenti e alle notifiche dei verbali al proprietario, che dovrà fornire una giustificazione dal momento che non è stato rintracciato presso l'abitazione.