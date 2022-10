Anziano ciclista investito da una moto a Cerea, due feriti in ospedale

Un attraversamento stradale azzardato potrebbe essere stata la causa dello scontro di ieri, 6 ottobre, tra un anziano ciclista e un motociclista. I due sono rimasti entrambi feriti, ma sono più gravi i traumi riportati dall'uomo che era in sella alla bici.

L'impatto è avvenuto sulla Strada Regionale 10, a Cerea, all'altezza dell'incrocio con Via Frescà. È lì che un ultranovantenne avrebbe provato ad attraversare la strada in bici, intorno alle 19. In quel momento, sulla Strada Regionale sopraggiungeva un motociclista che non è riuscito ad evitare lo scontro con il ciclista. Ed entrambi sono caduti davanti agli occhi dei testimoni che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Il 118 scaligero ha inviato sul posto due ambulanze e un'auto medica. Gli operatori sanitari hanno giudicato maggiormente gravi le ferite rimediate dal ciclista e lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Serie, comunque, anche le condizioni del giovane in moto, ricoverato anche lui in codice rosso ma all'ospedale Mater Salutis di Legnago.

Anche i carabinieri di Cerea sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell'incidente ed individuare eventuali responsabilità.