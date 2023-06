Auto si scontrano e finiscono fuori strada. Due feriti, uno in codice rosso

Si sono scontrate e sono finite entrambe fuori strada. Incidente stradale tra due auto ieri, 10 giugno, a Sona. Due gli automobilisti rimasti feriti, di cui uno in modo grave.

L'impatto si verificato ieri sera, prima delle 20.30, in località Casa Fasani. E della dinamica se ne stanno occupando i carabinieri. Dei due feriti, invece, si sono occupati i vigili del fuoco e gli operatori del Suem 118. In particolare, i pompieri arrivati a Sona da Verona hanno messo in sicurezza i mezzi ed hanno estratto uno dei due conducenti rimasto incastrato al posto guida. I feriti sono stati poi stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale. E un dei due è stato portato in pronto soccorso in codice rosso.