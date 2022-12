Camion di mele si ribalta in A22, ferito il conducente. Viabilità rallentata

Un mezzo pesante che trasportava mele si è ribaltato questa mattina, 13 dicembre, sulla A22. L'autista è rimasto ferito e il tratto autostradale interessato dall'incidente è rimasto chiuso per ore.

Il ribaltamento si è verificato intorno alle 6 di oggi sulla carreggiata Sud dell'autostrada del Brennero al chilometro 224, tra i caselli di Affi e di Verona Nord. Le cause del sinistro sono al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e al 118 di Verona. Il personale sanitario si è preso cura del camionista che aveva riportato diverse lesioni. I pompieri, invece, hanno messo in sicurezza il veicolo e si sono poi occupati del recupero del mezzo e del carico.

Per agevolare le operazioni di soccorso e di recupero del camion ribaltato, durate circa due ore, una parte di A22 in direzione Sud è stata chiusa. Sul posto è giunto anche il personale del servizio di assistenza autostradale per aiutare nella gestione della viabilità. Il traffico è stato particolarmente rallentato sull'autostrada del Brennero, ma nel corso della mattinata è stata ristabilita la normale viabilità.