Camion perde il carico in rotonda: disagi al traffico a Villafranca di Verona

Solo qualche danno e disagio e viabilità, ma fortunatamente non ci sono stati feriti nell'incidente avvenuto a Villafranca di Verona nella tarda mattinata di mercoledì.

Erano circa le ore 12.30 quando un camion ha imboccato la rotonda di via Portogallo, in direzione di Sommacampagna. Il mezzo pesante trasportava lastre in metallo della lunghezza di 12-13 metri: un carico che il veicolo ha perso nella rotatoria, bloccando così la circolazione.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Villafranca pe regolare la viabilità, in attesa che la ditta incarica rimuovesse le lastre. Operazioni che si sono concluse nel primo pomeriggio, permettendo così al traffico di scorrere con regolarità.