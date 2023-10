Va a sbattere con il camion nella galleria di Tierno: 56enne in gravi condizioni

È un camionista veronese di 56 anni, C.Z, la persona rimasta gravemente ferita nell'incidente stradale avvenuto martedì 17 ottobre in Trentino, nella galleria Tierno di Mori, sulla SS 240. L'uomo si trova ora ricoverato all'ospedale Santa Chiara in gravi condizioni.

Come riferiscono i colleghi di TrentoToday, gli accertamenti sulle cause del sinistro sono ancora in corso. Il 56enne avrebbe perso il controllo del camion, andando a schiantsi contro la parete della galleria, vicino ad una piazzola d’emergenza, poco dopo le ore 12. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Mori e Trento, che lo hanno liberato dall'abitacolo utilizzando delle pinze idrauliche, per affidarlo al personale del 118 giunto con automedica, ambulanza ed elicottero, che dopo avergli prestato le prime cure lo ha condotto in ospedale.