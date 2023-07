Caduta in moto a Verona: ferito portato in ospedale in codice rosso

Una persona è stata portata d'urgenza in ospedale, dopo un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì a Verona.



Stando alle prime informazioni giunte, intorno alle ore 11.30 in via Mattarana, nella zona di Borgo Venezia, si sarebbe verificata una caduta autonoma di un motociclo, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.Sul posto si è diretto il personale del 118 con ambulanza ed automedica, che dopo aver fornito le prime cure al ferito, lo ha condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.