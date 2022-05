Ferito grave viene portato in ospedale dopo una caduta in moto

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti durante la serata di oggi, venerdì 20 maggio, nel Comune di Caprino Veronese per soccorrere una persona coinvolta in un incidente stradale. Stando alle prime informazioni disponibili, si tratterebbe di una caduta in moto verificatasi in località Zuane.

Sul posto sono giunti due mezzi del Suem, un'automedica e l'elicottero. Il conducente rimasto ferito gravemente a seguito del sinistro è stato quindi trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona per ricevere le cure del caso. Al momento resta da chiarire la dinamica della caduta. Presenti anche gli agenti della polizia per occuparsi dei rilievi.