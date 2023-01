Caduto in scooter vicino a casa: fatale l'urto con il marciapiede per il 55enne

Non risulta siano coinvolti altri veicoli nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica a San Martino Buon Albergo, costato la vita ad un operaio di 55 anni, che lascia moglie e figli.

G.F. aveva trascorso un pranzo in famiglia in una trattoria della zona, al termine del quale è salito in sella al suo scooter per dirigersi verso casa, situata nel quartiere residenziale a ridosso della stazione ferroviaria. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, l'uomo avrebbe però perso il controllo del mezzo in via Firenze, in prossimità di una semicurva, venendo proiettato a terra e sbattendo violentemente la testa sul marciapiede. Una volta allertati, sul posto sono giunti gli uomini del 118 con ambulanza ed automedica, ma hanno potuto solamente constatare il decesso del 55enne, avvenuto a poche decine di metri da casa.

I militari di San Martino si sono occupati dei rilievi del caso, utili a ricostruire la dinamica: sull'asfalto non sarebbero presenti segni di frenata o di eventuali ostacoli che possano averlo costretto a manovre repentine